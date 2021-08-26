أسماك نادرة تباع في المكلا والانتربول الدولي يصدر بلاغا حولها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

أصدر رئيس هيئة المصائد السمكية في البحر العربي يسلم سعيد بابلغوم توضيحا عن أسماك التوث فش السمك الأبيض الموجود بالسوق حالياً.



وقال في توضيح إن الأسماك نوع توث فش؛ وهي أسماك لا توجد إلا في أستراليا ونيوزيلندا؛ والدول الواقعة على امتدادها بالبرازيل والأرجنتين وغيرها.

وأوضح انه جرى اصطياد الأسماك بصورة غير قانونية؛ وتم أستلام بلاغ عنها - عبر الأنتربول الدولي؛ وتم حجز السفينة عند وصولها - من قبل هيئة المصائد والشؤون البحرية؛ والتحرز عليها انطلاقاً من التزاماتنا بالأتفاقيات الدولية؛ تجاه عملية الصيد التجاري الغير مشروع؛ وتحويل القضية إلى المحكمة حسب القانون.

وقال إن المحكمة أصدرت حكم ببيع الأسماك في المزاد؛ ومصادرة مبلغها لخزينة الدولة مشيرا الى انه تم بيع الأسماك لأحد الشركات المحلية؛ ويتم حالياً بيع بعض الكميات في الأسواق المحلية.

وأفاد ان قيمته الغذائية عالية؛ ويحتوي على نسبة دهون وبروتين عالي؛ وصالح للاستهلاك؛ وتم عمل فحوصات مختبرية له.

وذكر انها أسماك غير موجودة في البحار اليمنية إطلاقاً وجرت كل إجراءات الحجز بشكل رسمي؛ والبيع تم بإشراف مباشر من محكمة الأموال العامة.