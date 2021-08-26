أثر السياسات التسعيرية والتسويقية للمشتقات النفطية على التنمية والمجتمع في ندوة علمية بالمكلا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

الخليج 365 - المكـلا

عقدت اليوم بالمكلا ندوة علمية بعنوان "أثر السياسات التسعيرية والتسويقية للمشتقات النفطية على التنمية والمجتمع"، نظمتها كلية العلوم الإدارية – قسم العلوم المالية والمصرفية بجامعة حضرموت بالشراكة مع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت بمشاركة مختصين ومهتمين في الإدارة والاقتصاد وعمداء وأساتذة كليات الجامعة وممثلين عن العديد من المؤسسات ذات العلاقة .



و أكد وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش العليي، أهمية الندوة لمناقشة موضوع مهم يختص بالسياسات السعرية والتسويقية للمشتقات النفطية وعلاقاتها وانعكاساتها على مختلف الجوانب وخاصة على الواقع التنموي وآثارها على معيشة الناس وحركة الحياة العامة , معبرًا عن أمله في أن تتناول الندوة السياسات السعرية التسويقية للمشتقات النفطية من كافة جوانبها ودراسة آثارها وتداعياتها ووضع توصيات ومعالجات واقعية لها .

وحث الشيخ بن حبريش جامعة حضرموت بما تملكه من كفاءات وخبرات علمية أن تسهم بدور في إطار مسؤوليتها الإجتماعية في تشخيص الكثير من القضايا والمشكلات التى تؤرق المجتمع وتمس حياة ومعيشة المواطنين وتقترح الحلول والمعالجات لها شاكرًا لعمادة وهيئة التدريس ومساعديها لكلية العلوم الإدارية بجامعة حضرموت وبخاصة قسم العلوم المالية والمصرفية وقيادة وكوادر شركة النفط بساحل حضرموت على تشاركهما وتنظيم هذه الندوة العلمية.

بدوره أشار رئيس جامعة حضرموت الدكتور محمد سعيد خنبش في إفتتاح الندوة التي حضرها عضو مجلس الشورى محمد عبدالله الحامد ووكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس أمين بارزيق, والمدير العام لشركة النفط بساحل حضرموت الدكتور خالد سلمان العكبري إلى أن خدمة المجتمع إلى جانب التعليم والبحث العلمي أركان أساسية تبنى عليها الجامعات , لافتًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء تنظيم هذه الندوة للوقوف أمام موضوع في غاية الأهمية ليس على المستوى المحلي فحسب ,بل أن له أبعاد وتداعيات كثيرة , مشيرًا إلى أن النفط واسعاره قد القى بظلاله على الازمات المتلاحقة في العالم وأجبرت الكثير من الاقتصاديات والدول على تغيير سياستها واستراتيجيتها من النفط إلى عائدات أخرى.

من جانبه أوضح عميد كلية العلوم الإدارية الدكتور محفوظ عبدالكريم المصلي، أن من أهم واجبات الجامعات المعاصرة هو أن تتفاعل مع المجتمع لبحث حاجاته وتوفير متطلباته وفتح قنوات تعاون والتنسيق والاتصال والتخطيط بين الجامعات والقطاعات التنمية المختلفة , منوهًا إلى أن الندوة يأتي في إطار هذه المسؤوليات والقيام بالواجب تجاه خدمة المجتمع من خلال تقديم المشورة والرأي العلمي الموضوعي فيما يعتمل من أحداث وتطورات وما يصدر من قرارات تمس الشأن الاقتصادي , وتشخيص موضوع يشغل بال المجتمع في حضرموت والوطن عمومًا .

وتناولت الندوة التي اشتملت ثلاثة محاور عددًا من أوراق العمل , تضمنت الأولى المقدمة من شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت "آلية احتساب التكاليف والتوريدات والتوزيع والتسويق والتزامات فرع الشركة الحالية ".

وتطرق المحور الثاني ورقة عمل مقدمة من جامعة حضرموت بعنوان " التغيرات السعرية للمشتقات النفطية وأثرها على سعر الصرف وانعكاساتها على التنمية" .

واستعرضت المحور الثالث ورقة عمل مقدمة من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعنوان " أثر تغيرات أسعار المشتقات النفطية على المجتمع".

وأثريت الندوة بالنقاشات والمداخلات من قبل المختصين وصدر عنها العديد من التوصيات.