مكتب المياه والبيئة بالمهرة يناقش مع أورقانك يمن مجال الاستثمار في  منظومة الإنذار مبكر لتفادي وقوع الكوارث

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

ناقش لقاء ضم نائب مدير عام مكتب المياة والبيئة الأستاذة إيمان باعمر مع مؤسسة أورقانك يمن Organic Yemen أهمية توفير منظومه متكاملة لمحطة الإنذار المبكر لتفادي وقوع الكوارث البيئية، حيث تتولى المؤسسة تشغيلها والإشراف عليها وتأهيل الكادر القائم عليها.



وفي اللقاء رحبت الأستاذة إيمان باعمر بفريق مؤسسة أورقانك يمن واطلعت على أهم أهداف وانشطة المؤسسة ومجالاته إستثمارها وبالأخص في مجال الاستثمار في القطاع الزراعي وقطاع الطاقة المتجددة والمعلومات المناخيه وكذلك منظومات الإنذارالمبكر لنشرالوعي بين المزارعين .

و أكدت باعمر على ضرورة وجود الشراكه الفاعله مع المستثمرين المحليين والأجانب المؤهلين لإنشاء مزارع تنتج محاصيل عاليه القيمه والتي تركز على التصدير للسوق الخارجي وذلك للحصول على مردود مادي أفضل للمزارعين .

بدوره أشار فريق المؤسسة بأن المؤسسة ستعمل التواصل المستمر مع مكتب المياة والبيئة ومكتب الزراعة وستكون هناك اجتماعات لوضع حلول للكوارث البيئيه والتغيرات المناخيه، كما ستسعى جاهدة لتطوير العلامات التجارية ، وإنتاج المحاصيل ذات المردود المالي ومن الأصناف التي يتم انتاجها بذور الجوجوبا وبذور المورينجا.