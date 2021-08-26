محافظ المهرة يقدم قاربين مع محركاتهما لتعزيز دور الرقابة والتفتيش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

وجه رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة، المهندس عبد الناصر كلشات، الشكر والتقدير للسلطة المحلية بقيادة معالي المحافظ الأستاذ محمد علي ياسر، على دعمه ومساندته للهيئة.



وثمن كلشات، دعم المحافظ للهيئة بعدد اثنين قوارب مع محركاتهما بقوة 60خيل، من أجل تعزيز دور الرقابة والتفتيش البحري في مكافحة وضبط المخالفين لأنظمة ولوائح الصيد التقليدي للحفاظ على الثروة السمكية والمخزون السمكي والكائنات البيئة البحرية من العبث والتخريب.

وأشار إلى أن السلطة ممثلة بالمحافظ بن ياسر، تقدم الدعم والتسهيلات أمام الهيئة لتنفيذ كافة أعمالها وأنشطتها، مؤكدا أن هذا الدعم انعكس إيجابيا على عمل الهيئة وكافة الإدارات والأقسام بما يعزز ويرتقي ويطور عملها.