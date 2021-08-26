إب.. محتجون ينددون بممارسات قيادي حوثي و يطالبون برحيله

تظاهر العشرات من مُلاك المحلات التجارية المستأجرة من الأوقاف بمدينة إب وسط اليمن، الأربعاء، للمطالبة بإقالة ومحاسبة قيادي حوثي عينته المليشيا الحوثية مديرا للأوقاب بالمحافظة.



ورفع المحتجون لافتات تطالب برحيل القيادي الحوثي "بندر العسل" والمعين من قبل المليشيا مديرا لأوقاف المحافظة، ورددوا هتافات تندد بممارساته.



وجدد المحتجون رفضهم الزيادة التي فرضها "العسل"، على إيجارات المحلات المستأجرة من الاوقاف في ظل استمرار الركود الاقتصادي بفعل الإنقلاب والحرب التي تشهدها البلاد.



ولفت المحتجون أن القيادي الحوثي يحاول لي ذراعهم بتلك الزيادات التي وصوفها بـ "المجحفة" في مسعى لتسليم تلك المحلات لقيادات حوثية وموالين لهم.



يأتي ذلك في ظل استمرار مليشيا الحوثي في حملة مصادرة العقارات والأراضي التابعة للأوقاف من المستأجرين وتسليمها لقيادات حوثية وأسر سلالية نافذة.

