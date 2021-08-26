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خلال 24 ساعة.. تدمير ثاني مسيرة حوثية جنوبي السعودية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 26 أغسطس 2021

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دمرت دفاعات التحالف العربي طائرة بدون طيار أطلقتها مليشيات الحوثي تجاه خميس مشيط جنوبي السعودية.

 

وقال التحالف العربي في اليمن بقيادة السعودية، الخميس، إن مليشيات الحوثي مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

 

وأكد التحالف اتخاذه الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية من محاولات مليشيات الحوثي العدائية.

 

وهذه ثاني مسيرة حوثية مفخخة تدمرها دفاعات التحالف العربي قبل استهدافها مناطق مدنية جنوبي السعودية في أقل من 24 ساعة.

 

والثلاثاء، حمّل السفير السعودي في اليمن محمد بن سعيد آل جابر، المليشيات الحوثية مسؤولية فشل الجهود الرامية لإحلال السلام ووقف إراقة الدم في اليمن.

 

ودأبت مليشيات الحوثي على استهداف المدنيين في السعودية بالصواريخ أو الطائرات المفخخة التي تتمكن قوات التحالف من اعتراضها وتدميرها.

 

ولاقت هجمات الحوثي على المناطق المدنية إدانات عربية ودولية، مؤكدين أن استمرارها يقوض حل الأزمة اليمنية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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