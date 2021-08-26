عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ميليشيا الحوثي تسطو على ملعب في إب لأجل زفاف أحد قادتها

الخميس 26 أغسطس 2021

الخليج 365

تواصل ميليشيا الحوثي انتهاكاتها المستمرة بحق المدنيين ونهب ممتلكاتهم والسطو على أملاك الدولة في اليمن، ليصل الأمر إلى الملاعب الرياضية، التي لم تسلم من عبث وسيطرة الميليشيا المدعومة إيرانياً.



فقد نشر وزير الإعلام، معمر الإرياني، الأربعاء، صوراً تظهر عناصر حوثية تقوم بتحويل أرض ملعب في محافظة إب - وسط اليمن- إلى مكان لإقامة حفل زفاف لأحد قياداتها.

وكتب الإرياني في تغريدة نشرها عبر حسابه على "تويتر"، "في تصرف همجي حتى الملاعب الرياضية لم تسلم من ميليشيا الحوثي التي اقتحمت الملعب الرئيسي المتبقي لتدريب الأندية الرياضية في مدينة إب، وقامت بحفر وتجريف أرضية الملعب ونصب خيام عرس نجل أحد قياداتها المدعو أسامة الحاكم، وسط استياء واسع من الشباب والرياضيين وكافة أبناء المدينة".

أكثر من 700 انتهاك

يذكر أن منظمة حقوقية وثقت أكثر من 700 انتهاك في محافظة إب الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية، خلال النصف الأول من العام الجاري، توزعت بين القتل والإصابة والاختطاف والتعذيب في السجون والمداهمات والاقتحامات والنهب والسطو على الممتلكات العامة والخاصة ومحاولات تطييف المجتمع والتجنيد الإجباري وغيرها من الانتهاكات.

وأكدت "منظمة الجند لحقوق الإنسان"، في تقرير للحالة الحقوقية في محافظة إب، أنها "تتابع بقلق بالغ استمرار عمليات الانتهاك اليومي بحق المدنيين بكل فئاتهم في محافظة إب، من قبل الحوثيين".

كما دعت جميع المنظمات والهيئات ذات العلاقة لإدانة الجرائم التي تشهدها محافظة إب بصورة يومية وبشكل مروع، وطالبت ميليشيا الحوثي بالتوقف عن ممارسة هذه الانتهاكات وتحملهم المسؤولية القانونية والأخلاقية جراء استمرارها.