الزنداني: جهود يمنية - سعودية لتوعية اليمنيين بقوانين الاستثمار ومكافحة التستر التجاري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

قال سفير بلادنا لدى المملكة العربية السعودية الدكتور شائع محسن الزنداني، إن السفارة اليمنية في الرياض بذلت جهوداً كبيرة مع الأشقاء في وزارة التجارة السعودية من أجل توعية أبناء الجالية بمزايا قوانين الاستثمار في المملكة والفرصة الممنوحة لتصحيح أوضاع مخالفي قانون مكافحة التستر التجاري والاستفادة من التشريعات التجارية النافذة.



وأضاف السفير الزنداني في حديث مقتضب لقناة الإخبارية السعودية: أن قرار مكافحة التستر التجاري يلامس اهتمامات قطاع لا بأس به من أبناء الجالية اليمنية في المملكة، وقد وجدنا تجاوباً كبيراً من الأشقاء في وزارة التجارة في المملكة بقيادة الوزير ماجد بن عبدالله القصبي والذي قام بتكليف فريق من الوزارة مكون من وكيل الوزارة ومدير المركز الوطني لمكافحة التستر التجاري للتنسيق مع السفارة للقيام بحملة توعية بين أوساط الجالية وتشجيعهم لتصحيح أوضاعهم التجارية.

وأشار إلى أن الأعمال التي تمضي وفقاً للتشريعات التجارية تشكل رافداً داعماً في قطاعها وضامنة لحقوق أصحابها وتعزز التنمية المجتمعية، على عكس العمل تحت أغطية التستر التجاري والتي تضر بالإقتصاد الوطني وبأصحاب رؤوس الأموال معاً.

وكانت وزارة التجارة في المملكة قد أعلنت عن تمديد فترة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري ستة أشهر إضافية (من 23 أغسطس 2021 إلى 16 فبراير 2022)، كما أعلنت عن تخفيض الإيراد المالي السنوي للمنشأة من 40 مليون ريال سعودي إلى 10 مليون ريال، وهو ما ينسجم مع مقترحات تقدمت بها قيادة السفارة اليمنية أثناء جلسات وورش التوعية التي عقدت في وقت سابق مع قيادة وزارة التجارة السعودية وأعيان الجالية اليمنية في المملكة.