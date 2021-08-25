ندوة اقتصادية تؤكد على ضرورة تأسيس شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أكد المشاركون في ندوة "إستفحال الازمة الإقتصادية في اليمن (المشكلات والحلول" التي نظمها منتدى الإستثمار، عبر تقنية الاتصال المرئي على ضرورة تأسيس شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، ممثلًا بالغرف التجارية والصناعية .



وتطرق المشاركون إلى مشكلات النقل الداخلي والخارجي، وحجم المعاناة التي يواجهها التاجر وأهمية معالجتها .. مشددين على ضرورة حضور الدولة، وتفعيل وتعزيز مؤسساتها على كل الصعد، لضمان تحقق العدالة، وضمان تنفيذ قراراتها وقوانينها على أرض الواقع.

وناقشت الندوة التي شارك فيها نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية، رئيس غرفة عدن، ابوبكر باعبيد، وعدد من الأكاديميين المتخصصين بالشأن الإقتصادي سعر الصرف ومتطلبات استقراره، وكيفية الاستغلال الأمثل لموارد النفط وأهمية تحسين آلية تدفق الدعم الخارجي .

وشددت الندوة على أهمية تنسيق السياسات المالية والنقدية، والعمل على تعزيز الاشراف على شركات الصرافة والصرافين من قبل البنك المركزي، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ومنع المضاربة التي تهدف إلى الإثراء والتربح بعيدًا عن حاجة المعاملات الاقتصادية القانونية .