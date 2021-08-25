مكتب التربية بتعز يستلم أول دفعة من الكتاب المدرسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

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أعلن مكتب التربية والتعليم بمحافظة تعز، اليوم، عن استلام الدفعة الاولى من الكتاب المدرسي للعام 2022- 2021م.



وأوضح مدير المكتب عبد الواسع شداد، أن مخازن المكتب استقبلت الدفعة الأولى من الكتاب المدرسي والتي تم شحنها من مطابع الكتاب المدرسي بالعاصمة المؤقتة عدن.

ومن المقرر توزيع الكمية على المدارس، كما سيتم استلام بقية الكميات المقررة للمحافظة بالتزامن مع الانتهاء من طباعة الكمية المتبقية في مطابع الكتاب المدرسي بالعاصمة المؤقتة عدن.