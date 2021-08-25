شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الوليدي يبحث مع وفد الهجرة الدولية تدخلاتها في المحافظات المحررة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بحث وكيل وزارة الصحة لقطاع الرعاية الصحية الأولية الدكتور علي الوليدي بعدن اليوم، مع وفد منظمة الهجرة الدولية برئاسة مدير المشاريع الدكتور نضال عودة، الأنشطة التي تنفذها المنظمة في اليمن في القطاع الصحي.



واستعرض الوليدي، الصعوبات والتحديات التي تواجه تنفيذ أنشطة المنظمة في المحافظات المحررة، وضرورة وضع معالجات لها، مؤكدا حرص الوزارة على تقديم كل التسهيلات اللازمة لعمل جميع المنظمات الدولية.

وناقش اللقاء إمكانية إدراج المهاجرين من الفئات المستهدفة ضمن المستحقين للجرعات القادمة من لقاح كوفيد ١٩، بالإضافة إلى إرسال فريق من المنظمة إلى محافظة شبوة، لتقييم وضع المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين، ووضع المعالجات المناسبة لهم.