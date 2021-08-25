حصيلة قياسية بوفيات وإصابات كورونا في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

سجلت بلادنا الأربعاء أكبر حصيلة يومية لعدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا منذ بدء تفشي موجة جديدة للفيروس بعد أشهر من الانحسار.



وذكرت اللجنة الوطنية للطوارئ لمواجهة كورونا التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ومقرها عدن في بيان أنه تم تسجيل 45 إصابة جديدة بكورونا و14 حالة وفاة في أكبر حصيلة رسمية معلنة خلال الموجة الثالثة من الوباء مقارنة مع 41 إصابة وأربع حالات وفاة الثلاثاء.

وأعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً السبت، "رفع حالة الجاهزية والاستعداد" لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في المناطق التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إلى 7625 إصابة، توفي منها 4702 حالة بينما تعافى 4689.

ولا تزال جماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المراكز السكانية الحضرية الكبرى بشمال وغرب البلاد، تتكتم على أعداد الإصابات والوفيات الناتجة عن فيروس كورونا مكتفية بالإعلان فقط عن حالتي إصابة ووفاة واحدة بالمرض منذ بدء تفشي المرض في اليمن في أبريل (نيسان) عام 2020