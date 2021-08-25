شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التحالف يسقط طائرة حوثية مفخخة استهدفت خميس مشيط والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي اليوم الأربعاء، أن الدفاعات الجوية في المملكة اعترضت طائرة مفخخة دون طيار أطلقتها المليشيا الحوثية نحو خميس مشيط جنوب غرب السعودية.



وأكد التحالف في بيان صحافي اليوم، أن "المليشيات الحوثية الإرهابية" مستمرة في محاولات استهداف المدنيين والأهداف المدنية.

وكانت الدفاعات السعودية اعترضت ودمرت أمس الثلاثاء طائرة أخرى مفخخة، أطلقتها الميليشيا نحو خميس مشيط أيضاً.