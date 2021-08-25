شرطة كريتر تضبط عصابة تسرق كابلات المحولات الكهربائية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

ضبطت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة كريتر، اليوم، عصابة من عمال الكهرباء مكونة من ثلاثة أشخاص تخصصت بقطع كابلات المحولات الكهربائية وبيعها، وما زالوا قيد التحقيق في القسم.



وكان قسم شرطة كريتر قد تلقى بلاغا من مندوب البحث الجنائي والمسؤول الأمني لكهرباء عدن العقيد محمد السمنة، يفيد قيام أشخاص بقطع كابلات كهربائية باهظة الثمن من محول جوار البريد، وبعد تحريات دقيقة من الأجهزة الأمنية في القسم، تم ضبط المتهمين، الذين اعترفوا بهذا الفعل الإجرامي وبقيامهم بعملية مماثلة لمحول بالقرب من الشرطة بمنطقة الحفيرة.

وأفادت الشرطة عن استرداد الكابلات المسروقة من محول الميدان، وجار التحقيق مع الشخص الذي بيعت له كابلات محول الحفيرة من قبل العصابة التي اعترفت بالجريمتين، واعترف وأبدى استعداده لإعادتها من الشيخ عثمان، ويمتلك محلا في المعلا لبيع الخردة.

وقال العقيد نبيل عامر مدير قسم شرطة كريتر: "نحذر كل من تسول له نفسه العبث بالمال العام والإضرار بمصالح وخدمات الناس من ضعفاء النفوس الذين باعوا أنفسهم للشيطان، وإن الأجهزة الأمنية ممثلة بالأمن العام وقسم شرطة كريتر ستضرب بيد من حديد، وستتم إحالة المدانين في أي جريمة أو هذه الواقعة للجهات المعنية بعد استكمال التحقيقات الأولية معهم، وقد تم توجيه ملف هذه القضية التي أرى أنها أصبحت قضية رأي عام؛ لأن المتهمين عمال في الكهرباء.

وأشاد عامر بالإدارة العامة لكهرباء عدن على تعاونهم معنا في ضبط المتهمين، وأثنى على المسؤول الأمني محمد السمنة، الذي تابع هذه القضية، ونائب مدير البحث الجنائي العقيد جاود المغلس، والمحقق محمد عباس، والمشرف المباشر على هذا العمل نائب مدير أمن عدن العميد أبوبكر جبر.