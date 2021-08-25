إدارة الفكر والإرشاد بتنفيذية انتقالي أبين تنظم ندوة حول "تعزيز التعايش ونبذ العنف"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

الخليج 365 - متابعات

نظمت إدارة الفكر والإرشاد بالهيئة التنفيذية للقيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين، الثلاثاء، بقاعة نور بزنجبار ندوة حملت عنوان "تعزيز التعايش ونبذ العنف" .



وناقشت الندوة كيفية التعايش، مستدلة بعدد من النماذج والآيات القرآنية والاحاديث الشريفة لتحقيق التعايش السلمي والقبول بالآخر والتي عززت من دور الإسلام والمسلمين في جميع العصور، فنهضوا وسادوا ونشروا الخير والعلم شرقا وغربا .

وخلال الورشة تم فتح باب النقاش أمام الحاضرين للإسهام بمشاركاتهم وملاحظاتهم في تعزيز قيم التعايش ونبذ العنف، قبل الخروج بعدد من التوصيات، أهمها تشجيع وتأييد ومناصرة انشطة ومبادرات وفعاليات تعزيز التعايش ونبذ العنف.