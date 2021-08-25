شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاء يجمع مدير عام غيل باوزير ومنظمة UNDP بحضور ممثلي منظمات المجتمع المدني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عقد في مكتب المدير العام بالمديرية لقاء بين السلطة المحلية بالمديرية برئاسة الدكتور عدنان محمد حمران مدير عام المديرية ومدير مكتب منظمة UNDP التابعة للأمم المتحدة برئاسة الأستاذ بتر وفي اللقاء رحب الدكتور عدنان بوفد منظمةUNDP وشكرهم على زيارة مديرية غيل باوزير كما قدم لهم شرح كافي عن المديرية واحتياجاتها التنموية والخدماتية وتأهيل القوى البشرية بمختلف فئات المجتمع حيث قدم لهم مصفوفة المشاريع التي تحتاجها المديرية مرفقة بالدراسات المطلوبة.



من جهته قدم مدير مكتب منظمة UNDP شكره وتقديره لمدير عام المديرية على حفاوة الاستقبال كما أوضح اعجابه بالمديرية كما تم الاطلاع على احتياجات مديرية غيل باوزير من المشاريع التنموية والخدماتية والبرامج الخاصة بتنمية القدرات البشرية والشباب والمرأة كما قدم شكره على جاهزية الدراسات الخاصة بمختلف المشاريع وهذا يدل على اهتمام واستعداد السلطة المحلية بالمديرية واستغلال هذه الفرص