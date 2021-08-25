مناقشة آلية حماية الربيان من الجرف العشوائي بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

الخليج 365 - الغيضة

التقى رئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية بمحافظة المهرة المهندس عبدالناصر كلشات، بمكتبه اليوم، مدير مركز الإنزال السمكي بمديرية سيحوت الشيخ سالم أحمد علوش الزويدي، لمناقشة المشاكل والصعوبات التي تواجههم عند ضبط ورصد الممارسات الخاطئة التي ينتهجها بعض الصيادين في اصطياد "الروبيان" بوسائل ومعدات مخالفة لقانون ولوائح الصيد التقليدي.



وأشاد المهندس كلشات بدور وجهود مدير مركز الإنزال السمكي ولجنة الرقابة والتفتيش البحري بمديرية سيحوت، وبالإجراءات التي اتخذها للحد من عملية اصطياد "الروبيان" بالوسائل المخالفة وغير القانونية التي تضر بشكل مباشر بالثروة السمكية والبيئة البحرية وتتسبب في انقراض العديد من الأسماك.

ووجه كلشات بدعم مركز الإنزال السمكي بسيحوت بقارب ومحرك من الدعم المقدم من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة للهئية العامة للمصائد السمكية، وذلك لتعزيز دور الرقابة البحرية وتسهيل مهامها أثناء قيامها بضبط ومنع من يمارس عملية الاصطياد بوسائل ومعدات مخالفة لقانون الصيد التقليدي واتخاذ الإجراءات والعقوبات المناسبة وفق ماتنَّص عليه أنظمة ولوائح قانون الصيد التقليدي.

من جانبه؛ عبّر مدير مركز الإنزال السمكي بسيحوت الشيخ سالم علوش عن شكره وامتنانه لرئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية، لجهوده ودعمه المستمر وتقديمه كافة التسهيلات وتذليل كل الصعوبات التي تواجه سير العمل بمركز الإنزال السمكي.