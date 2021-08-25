رئيس الوزراء يعزي برحيل المناضل والسياسي الكبير محسن العيني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل والسياسي الكبير محسن احمد العيني رئيس الوزراء الاسبق الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال.



وأعتبر رئيس الوزراء في برقية وجهها إلى نجل الفقيد هيثم محسن العيني واخوانه وافراد اسرته وكافة آل العيني، رحيل هذا القامة الوطنية خسارة فادحة للشعب اليمني والوطن عامة، الذي يخسر بغيابه أحد صناع الجمهورية والوطنية والمدنية، وشخصية نضالية وتحررية عرفت بمواقفها الثابتة وانحيازه للوطن والشعب.

وقال " نشاطركم هذه الفاجعة التي المت بشعبنا اليمني برحيل واحد من ايقوناته الثورية والنضالية، وأحد أقطاب الحياة السياسية والادارية والدبلوماسية والشخصية الوطنية ذات المواقف المتزنة والمضيئة في تاريخ اليمن".

وأكد ان رحيله ليس خسارة لاسرته فحسب بل خسارة للوطن عموما الذي فقد احد قادته الافذاذ وشخصية استثنائية لعبت دورا كبيرا ومؤثرا في تاريخ اليمن.. منوها بالمناصب والمسؤوليات التي تقلدها كأول وزير للخارجية في اليمن الجمهوري، ورئيسًا للوزراء لأكثر من حكومة، ودبلوماسيًا بارعًا، ومن الرعيل الأول من المناضلين الاحرار ومن قيادات الحرية والتغيير.

وتقدم رئيس الوزراء، بالتعازي إلى الشعب اليمني كافة بهذا المصاب الجلل، والى اسرة الفقيد الراحل وكل ذويه ومحبيه ورفاق دربه، سائلا المولى العلي القدير ان يتغمد فقيد الوطن الغالي بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته مع الشهداء والصديقين، وأن يعصم قلوب الجميع بالصبر والسلوان.