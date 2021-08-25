شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة البسيري للصرافة تفتتح فرعها الجديد بمديرية ساه وتزف بشرى لابناء المديرية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - دشنت شركة البسيري للصرافة والتحويلات المالية، فرع الشركة الجديد بمديرية ساه بوادي حضرموت يوم أمس، وذلك لتقديم خدمة لشريحة أكبر من العملاء وابناء المنطقة بالإضافة إلى خدمة "معك" في كل الأوقات التي تنشط في غير أوقات الدوام الرسمي.



وبمناسبة افتتاح هذا الفرع، أعلنت الشركة أن عمليات التحويل من فرع الشركة بمديرية ساه إلى سائر فروع الشركة الأخرى مجانًا وبدون احتساب أي عمولات للتحويل وذلك حتى نهاية الشهر الجاري.