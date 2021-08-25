اجتماع يناقش أداء فرع مؤسسة التأمينات بوادي وصحراء حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع ضم وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء المهندس هشام السعيدي، مع رئيس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية احمد سيف، اليوم، بالعاصمة المؤقتة بعدن، المواضيع المرتبطة بسير عمل مكتب المؤسسة وكيفية معالجة الصعوبات والمشاكل التي تواجه نشاطه.



وتطرق الاجتماع الى احتياجات فرع المؤسسة بوادي وصحراء حضرموت والاستحقاقات المتوقفة والمترتبة على بعض الجهات ذات الصلة والمستفيدة من خدمات الضمان الاجتماعي والتأميني.

وفي الاجتماع الذي ضم مدير مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بوادي حضرموت والصحراء ابراهيم الهدار، أكد الوكيل السعيدي، حرص السلطة المحلية على حل الاشكاليات التي تواجه عمل فرع المؤسسة، مشيرا الى اهمية التزام كافة الجهات المستفيدة من نشاط التأمينات بمحافظة حضرموت لتوريد اقساط الضمان الاجتماعي لمكتب المؤسسة.

من جانبه أشار رئيس المؤسسة، الى أهمية الاشتراكات التأمينية لتأمين المعاشات التقاعدية والحفاظ على حقوق المتقاعدين.