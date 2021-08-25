ندوة في المكلا تناقش أثر أسعار المشتقات النفطية على التنمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

نظمت كلية العلوم الإدارية بجامعة حضرموت بالشراكة مع شركة النفط اليمنية بساحل حضرموت، ندوة حول "أثر السياسات التسعيرية والتسويقية للمشتقات النفطية على التنمية والمجتمع".



وأكد وكيل محافظة حضرموت عمرو بن حبريش أهمية الندوة لمناقشة السياسات السعرية والتسويقية للمشتقات النفطية وعلاقاتها وانعكاساتها على مختلف الجوانب وخاصة على الواقع التنموي، وآثارها على معيشة الناس وحركة الحياة العامة، معبرًا عن أمله في أن تتناول الندوة السياسات السعرية التسويقية للمشتقات النفطية من كافة جوانبها ودراسة آثارها.

وتناولت الندوة على ثلاثة محاور تضمنت "آلية احتساب التكاليف والتوريدات والتوزيع والتسويق والتزامات فرع الشركة الحالية "، و"التغيرات السعرية للمشتقات النفطية وأثرها على سعر الصرف وانعكاساتها على التنمية"، و" أثر تغيرات أسعار المشتقات النفطية على المجتمع".