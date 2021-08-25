شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تنفيذي شبوة يناقش تقارير أداء القطاع النفطي والمياه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش المكتب التنفيذي لمحافظة شبوة اليوم برئاسة المحافظ محمد بن عديو، تقارير أداء مكاتب النفط والمعادن وشؤون الغاز وفرع شركة النفط اليمنية وفرع هيئة استكشاف وإنتاج النفط ومكتب الشؤون الاجتماعية والعمل وفرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف خلال النصف الأول من العام الجاري.



وشدد الاجتماع على مضاعفة الجهود بما يسهم في تطوير أداء المكاتب الحكومية خلال الفترة القادمة وتذليل ومعالجة المشاكل والمعوقات التي تعترضها.

حضر الاجتماع وكلاء المحافظة الدكتور عبدالقوي لمروق وفهد الطوسلي وسالم الأحمدي ومحمد الفاطمي، ورئيس جامعة شبوة الدكتور توفيق باسردة الذي اطلع أعضاء المكتب التنفيذي على الجهود التي تبذلها الجامعة لتدشين عامها الدراسي الأول العام القادم.