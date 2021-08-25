بن دغر يبعث برقية عزاء بوفاة رئيس الوزراء الأسبق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر، برقية عزاء ومواساة الى هيثم محسن العيني وكافة آل العيني بوفاة المناضل محسن العيني رئيس الوزراء الاسبق الذي وافاه الاجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال الوطني.



وجاء في البرقية " بقلوب مكلومة، تلقينا نبأ وفاة والدكم المناضل الكبير والقامة الوطنية السامقة محسن العيني والذي يشكل غيابه خسارة كبيرة للشعب والوطن، كيف لا وقد كان في مقدمة صفوف الاحرار والقادة البارزين الذين حملوا على أكتافهم مشاعل الحرية والتغيير في اليمن".

وقال " عرفناه وعرفه اليمن والوطن العربي والعالم كأول وزير للخارجية في اليمن الجمهوري، وعرفته اليمن رئيسًا للوزراء لأكثر من حكومة، ودبلوماسيًا بارعًا، وعرفناه كسياسي مرموق ونبيل بارز ومناضل جمهوري ثابت، ومحب لأهله وبلده".

وضاف " والعيني هو المثقف الذي عن الثورة والجمهورية أفضل وأصدق ما قرأنا. وعندما اعتزل كان مرجعًا للوطنيين الأحرار وفي غيابة سيظل مصدرًا للإلهام الثوري، والثبات على قيم الحرية، ومناهضة الإمامة الكهنوتية".

واعرب عن بالغ الحزن لرحيل فقيد اليمن الكبير .. سائلا المولى ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وان يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.