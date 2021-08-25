شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر حكم قضائي بإعدام عبدالملك الحوثي و36 من معاونيه والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ مأرب

قضت المحكمة العسكرية في مارب اليوم الأربعاء25 أغسطس / آب 2021م، بإعدام زعيم مليشيات الحوثي، عبدالملك الحوثي وعدد من معاونيه رميًا بالرصاص.



وأكدت قضائية ان المحكمة العسكرية في مدينة مارب، وفي جلستها التي عقدت برئاسة القاضي صلاح القميري والمخصصة للنطق بالحكم قضت "بإعدام المجرم عبدالملك الحوثي، و36 من معاونيه رميًا بالرصاص".

وأقرت المحكمة، تصنيف جماعة الحوثي جماعة إرهابية، كما برأت المحكمة العسكرية القيادي الحوثي إبراهيم أحمد الوزير، عضو ما يسمى بالمكتب السياسي للمليشيات الحوثية.

وتضمن قرار المحكمة العسكرية إعدام القيادات والعناصر الحوثية التالية:

1- عبدالملك بدرالدين أمين الدين الحوثي قائد الميليشيات الانقلابية

2- يحيى محمد محمد الشامي منتحل صفة مساعد القائد الأعلى للقوات المسلحة

3- يحيى بدرالدين أمير الدين الحوثي منتحل صفة وزير التربية

4- محمد علي عبدالكريم الحوثي عضو المجلس السياسي

5- عبدالكريم أمير الدين الحوثي منتحل صفة وزير الداخلية

6- عبدالخالق بدرالدين الحوثي منتحل صفة قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة

7- منتحل رتبة مشير مهدي محمد حسين المشاط رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي

8- عبدالله يحيى علي الحاكم منتحل صفة رئيس هيئة الاستخبارات والاستطلاع

9- زكريا يحيى محمد محمد الشامي الذي كان ينتحل صفة وزير النقل

10- لواء علي محمد الكحلاني منتحل صفة مساعد وزير الدفاع

11- محمد عبدالسلام فليته الناطق الرسمي للحركة – رئيس وفدهم المفاوض

12- لواء ركن محمد ناصر أحمد العاطفي منتحل صفة وزير الدفاع

13- مبارك صالح المشن الزايدي منتحل صفة قائد المنطقة العسكرية الثالثة + عضو ما يسمى بالمجلس السياسي

14- يوسف عبدالله حسين الفيشي منتحل صفة قائد ألوية الحرس

15- منتحل رتبة لواء عبدالحكيم هاشم علي الخيواني منتحل صفة قائد جهاز الأمن والمخابرات + نائب وزير الداخلية

16- عقيد سليم محمد نعمان مغلس منتحل صفة محافظ محافظة تعز

17- حمود محمد عباد منتحل صفة أمين العاصمة

18- محمد ناصر قايد حسين البخيتي منتحل صفة محافظ ذمار

19- أحمد محمد يحيى حامد مدير مكتب ما أسموه بالمجلس السياسي الأعلى

20- إبراهيم محمد محمد الديلمي منتحل صفة سفير اليمن لدى إيران

21- محمود عبدالقادر الجنيد منتحل صفة نائب لرئيس الوزراء لشؤون الرؤية الوطنية

22- ضيف الله قاسم الشامي منتحل صفة وزير الإعلام

23- حسن محمد زيد الذي كان منتحل صفة وزير الشباب والرياضة

24- طه أحمد المتوكل منتحل صفة وزير الصحة والسكان

25- فارس محمد مناع منتحل صفة وزير الدولة

26- أحمد عبدالله علي عقبات انتحل صفة وزير عدل

27- علي ناصر قرشه عضو ما يسمى المكتب السياسي

28- حسين حمود العزي منتحل صفة مساعد وزير الخارجية

29- عبدالإله محمد حجر عضو ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى

30- فضل محمد محمد المطاع عضو ما يسمى بالمكتب السياسي

31- محسن صالح الحمزي عضو ما يسمى بالمكتب السياسي

32- عامر علي حسين عامر المراني منتحل صفة محافظ محافظة الجوف

33- علي علي القحوم عضو ما يسمى بالمكتب السياسي

34- حمزة بدر الدين الحوثي عضو ما يسمى بالمكتب السياسي

35- حزام محمد الأسد عضو ما يسمى بالمكتب السياسي

36- محمد محمد مفتاح مستشار ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى

37- عبدالله هاشم السياني عضو ما يسمى بالمكتب السياسي