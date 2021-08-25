وزارة الصحة: وصول الدفعة الأولى من لقاح "جونسون آند جونسون" الأحد المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ عدن

قال وزير الصحة العامة والسكان الدكتور "قاسم بحيبح" إن ‏الدفعة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون المقدم من الولايات المتحدة عبر كوفاكس ستصل اليمن يوم الأحد القادم الموافق ٢٩ من أغسطس.



وتابع الوزير في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، أن دفعات من لقاح استرازينيكا ستصل لاحقا، مقدماً شكره لكل الشركاء والداعمين على استجابتهم لاحتياجات اليمن.

ويتميز لقاح "جونسون" بأنه ذو جرعة واحدة، الأمر الذي سيساعد المواطنين الذين يرغبون بالسفر خارج البلاد، في ظل اشتراطات معظم الدول بحصول القادمين إليها على جرعة كاملة من أي لقاح معتمد.

والاثنين الماضي، عقد في العاصمة المؤقتة عدن اجتماع صحي طارئ برئاسة الدكتور عبدالله دحان نائب وزير الصحة والسكان، كرس لمناقشة الترتيبات والاستعدادات لمجابهة الموجة الثالثة من كوفيد 19،

وناقش الاجتماع وضع مراكز العزل ومدى جاهزيتها، ومشكلات مصانع الاوكسجين وما يتوفر من اسطوانات خاصة به