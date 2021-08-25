وفاة رئيس الوزراء اليمني الأسبق محسن العيني بعد صراع مع المرض

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أعلن اليوم عن وفاة رئيس الوزراء الأسبق، محسن العيني، في العاصمة المصرية القاهرة، عن عمر يناهز 89 عاما.



وأكدت وسائل إعلام محلية، وفاة العيني، في أحد مستشفيات القاهرة، بعد صراع طويل مع المرض.

جدير بالذكر، أن السياسي والديبلوماسي، محسن العيني، شغل منصب أول وزير خارجية، وأول مندوب لجمهورية اليمن في الأمم المتحدة، وأول سفير لها في الولايات المتحدة، كما كان شاهداً على حقبة الصراعات والتقلبات المفصلية في تاريخ البلاد.

نبذة تعريفية

ولد العيني في بني بهلول صنعاء في 1932، درس في السربون في فرنسا ثم كلية الحقوق جامعة القاهرة.

عمل مدرساً بالمعهد العلمي في عدن و أميناً عاماً لنقابة المعلمين و عضو بالمجلس التنفيذي للمؤتمر العمالي.

أبعده الإنجليز، و ذهب إلى القاهرة و تعين في الاتحاد الدولي للعمال العرب.

اول وزير خارجية في حكومة الثورة في 26 سبتمبر 1962 ثم مندوباً دائماً لدى الأمم المتحدة و سفيراً في الولايات المتحدة الأمريكية.

عُين رئيساً للوزراء و وزيراً للخارجية لأكثر من مرة و سفيراً في الاتحاد السوفيتي و فرنسا و بريطانيا و الأمم المتحدة و ألمانيا و الولايات المتحدة الأمريكية.

في 1997 عُين مستشاراً للشئون السياسية و نائباً لرئيس المجلس الاستشاري.

له اكثر من إصدار كتاب "معارك و مؤامرات ضد قضية اليمن" و "خمسون عاماً في الرمال المتحركة" كما ترجم كتاب "كنت طبيبة في اليمن" للدكتورة كلودي فيان.

عضو في مجلس أمناء منتدى الفكر العربي و مؤسسة الدراسات الفلسطينية و المؤتمر القومي العربي و مؤسسة الوحدة العربية و الهيئة الاستشارية لمؤسسة الفكر العربي و المكتب الدائم لاتحاد الحقوقيين العرب.