فرع جمعية الهلال الاحمر بسيئون يختتم دورة تدريبية للمتطوعين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

اختتم فرع جمعية الهلال الأحمر اليمني بمدينة سيئون، اليوم دورة تدريبية في مجال تمارين الشباب متطوعي الجمعية كوسطاء لتغيير السلوك، بتمويل من الاتحاد الدولي للصليب الأحمر.



وتلقى المشاركون في الدورة على مدى ثلاثة أيام تمارين نظرية وتطبيقية وانشطة عملية حول التأثير الفعلي والعملي والنفسي والتأثير المجتمعي ومن حولهم.

واكد رئيس جمعية الهلال بحضرموت الدكتور مرتضى بن يحيى، أهمية الدورة لمتطوعي الهلال الأحمر، ورفع قدراتهم ومهاراتهم في تغير السلوك ومواكبة العمل التطوعي الإنساني وخدمة المجتمع.