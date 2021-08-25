وزير الخارجية يناقش مع سفير هولندا مستجدات الوضع في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم مع السفير الهولندي لدى اليمن بيتر ديرك هوف، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز عملية السلام في اليمن.



وخلال اللقاء الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، عبر وزير الخارجية وشؤون المغتربين عن تقدير اليمن للدعم التنموي المقدم من هولندا لليمن وسعيها للمساهمة في تحقيق السلام في اليمن.

وأكد حرص الحكومة على تحقيق السلام المستدام والوصول الى تسوية سياسية وفقا للمرجعيات الثلاث المتفق عليها وطنيا ودوليا والتعاون الوثيق مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة هانس جروندبرج.. مشيرا الى أهمية الاستفادة من تجارب السنوات الماضية والبناء عليها لتحقيق سلام شامل ودائم.

وتطرق وزير الخارجية لقضية الخزان النفطي صافر واستمرار تلاعب مليشيا الحوثي بهذا الملف البيئي والإنساني.. منوها بأهمية معالجة هذه القضية وتجنيب اليمن تداعياتها الكارثية المحتملة.

من جانبه اكد السفير الهولندي استمرار دعم بلاده لليمن وبذل كل جهد ممكن للمساهمة في حل الازمة واحلال السلام ودعم بلاده لوحدة وأمن واستقرار اليمن.