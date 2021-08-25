بشأن المسافرين من القاهرة إلى السعودية.. مصر للطيران تصدر تنبيها مهما

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

نشرت شركة مصر للطيران، تنبيها مهما لمسافريها المتوجهين إلى السعودية اعتبارا من الأول من سبتمبر/أيلول المقبل.



جاء ذلك في تدوينة نشرتها الشركة على صفحتها الرسمية بفيسبوك قالت فيها: "تنويه هام لعملاء مصر للطيران المسافرين من القاهرة الي المملكة العربية السعودية.. تهيب مصر للطيران بعملائها المسافرين من القاهرة الي المملكة العربية السعودية أنه اعتباراً من 1 سبتمبر/أيلول 2021 سيتم نقل رحلات المغادرة لتكون من خلال مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي".

وأضافت: "علماً بأن مصر للطيران تسير رحلاتها إلى المملكة العربية السعودية لكل من النقاط التالية: (جدة والمدينة والرياض والدمام والقصيم).. ولمعرفة متطلبات السفر والفئات المسموح لهم السفر من وإلى المملكة العربية السعودية، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني".

يذكر أن السفارة السعودية في العاصمة المصرية، القاهرة، نشرت تدوينة على صفحتها الرسمية بفيسبوك، قالت فيه: "رفع تعليق القدوم المباشر إلى ‎المملكة من الدول المُعلق القدوم منها للمقيمين في المملكة الذين تلقوا جرعتي ‎لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها والسماح لهم بالعودة إلى المملكة بشكل مباشر مع تطبيق كامل ‎الإجراءات الإحترازية المعتمدة".

ورفعت السعودية تعلیق القدوم المباشر إلى المملكة من الدول المعلق القدوم منها، للمقيمين الذين تلقوا جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، مساءالثلاثاء، بأنه إشارة إلى ما سبق إعلانه بشأن تعليق السماح بدخول المملكة مؤقتاً للقادمين من عدد من الدول لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ (14) يومًا السابقة لطلب دخول المملكة، وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة العربية السعودية؛ فقد تقرر السماح بعودة المقيمين القادمين من تلك الدول، الذين استكملوا تلقي جرعتي لقاح كورونا داخل المملكة قبل مغادرتهم لها، مباشرة إلى المملكة.