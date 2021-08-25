لقاء يناقش الجوانب المالية المتعلقة بقطاع التربية والتعليم بمحافظة المهرة

كما تطرق اللقاء الى مناقشة الاجور والمرتبات الخاصة بالمعلمين الاساسيين والمتعاقدين والحوافز الشهرية .

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، خريج كلية الاعلام قسم صحافة واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة