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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لقاء يناقش الجوانب المالية المتعلقة بقطاع التربية والتعليم بمحافظة المهرة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021
الخليج 365 - المهرة
ناقش لقاء جمع مديرعام مكتب المالية بمحافظة المهرة الاستاذ عويضان سالم يسهول ومدير عام مكتب التربية والتعليم بالمحافظة الاستاذ سمير مبخوت هراش الجوانب المالية المتعلقة بقطاع التربية والتعليم بالمحافظة والمديريات .
كما تطرق اللقاء الى مناقشة الاجور والمرتبات الخاصة بالمعلمين الاساسيين والمتعاقدين والحوافز الشهرية .
حضر اللقاء مدير ادارة الشؤون المالية بمكتب التربية والتعليم الاستاذ فؤاد مجلي ورئيس قسم الاجور والمرتبات الاستاذ عبدالله اللهجام ومسؤول الصندوق بمكتب المالية الاستاذ مراد الحداد.