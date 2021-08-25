تدشين حملة لضبط ومراقبة الأسعار بأسواق مدينة الغيضة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

دشن مدير عام مكتب وزارة الصناعة والتجارة بمحافطة المهرة الاستاذ عبدالله خودم مغفيق برفقة مدير عام مديرية الغيضة الاستاذ سالم عوض سعيدان اليوم حملة ضبط ومراقبة الأسعار بأسواق مدينة الغيضة .



وخلال التدشين أشار مدير عام مكتب الصناعة والتجارة الاستاذ عبدالله خودم إلى أن الحملة جاءت بناءً على توجيهات معالي الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة بضرورة ضبط الأسعار في أسواق المحافظة ، لافتا إلى أنها تهدف لمراقبة وضبط المتلاعبين بالأسعار .

وأوضح خودم أن الحملة تستهدف في مراحلها الأولى ضبط المواد الأساسية للمواطن ومراقبة أسعارها على أن يتم استهداف المواد الأخرى في المراحل القادمة ، مبيناً أنه سيتم رفع كشوفات ومحاضر ضبط للمخالفين والمتلاعبين .

ولفت خودم أن هناك فريق عمل سيقوم بنزولات يومية مكثفة للمحلات التجارية في أسواق مدينة الغيضة ، مشيراً إلى أنه سيتم استهداف المديريات الأخرى في الأيام القليلة القادمة.