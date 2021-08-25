الكثيري يفتتح مشروع محطة الكويت للمعرفة والتكنولوجيا بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

الخليج 365 - سيئون

افتتح وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، ومعه رئيس جامعة سيئون الاستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري مشروع محطة الكويت للمعرفة والتكنولوجيا بكلية العلوم التطبيقية بجامعة سيئون ، الذي نفذته جمعية رعاية طالب العلم بتمويل من الجمعية الكويتية لمساعدة الطلبة.



وتعرف وكيل المحافظة ومرافقيه من المدير التنفيذي للجمعية منير هادي الى شرح حول المشروع الذي تضمن تجهيز وتأهيل قاعة مزدوجة تستخدم للتدريب والتأهيل ومعمل حاسوب يحتوي على 30 جهاز مع مستلزماتها ومكتبة الكترونية مجهزة بأحدث التقنيات والوسائل التعليمية الأكاديمية ، منوها بأن المشروع يهدف الى مساعدة الطلاب للحصول على الوسائل التعليمية اللازمة لتمكينهم من التفوق الدراسي والتحصيل العلمي بما يسهم في القضاء على البطالة من خلال تأهيلهم الى سوق العمل.

وأشاد الوكيل الكثيري بالجهود الكبيرة لجمعية رعاية طالب العلم وتنفيذها للعديد من المشاريع النوعية التي تسهم بشكل كبير في رفع المستوى التعليمي وتشجيع البحث العلمي بما يحقق مخرجات متميزة قادرة على المنافسة في السوق المحلية والإقليمية ، مجددا شكره وامتنانه لكويت الخير والعطاء لدعمها السخي واللامحدود ، داعيا كافة منظمات المجتمع المدني الى عقد شراكة مع السلطة المحلية للعمل يدا بيد والمضي قدما نحو تحقيق التنمية لحضرموت.

من جانبه ثمّن رئيس جامعة سيئون الأستاذ الدكتور محمد عاشور الكثيري تدخلات منظمات المجتمع المدني ومساندتها لجهود السلطة المحلية في تعزيز مداميك الجامعة وليدة النشأة والمضي بها نحو الأمام.