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انيس صالح العامري مديرا لمكتب التجارة والصناعة بسيئون

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

الخليج 365 - سيئون

أصدر وكيل محافظة حضرموت لشئوون مديريات الوادي والصحراء يوم أمس، قرارا رقم ( 49 ) لسنة 2021م بشان تكليف مديرا لمكتب التجارة والصناعة بمديرية سيئون.

 

وقضت المادة الاولى من القرار تكليف المهندس انيس صالح عبدالله العامري مديرا لمكتب التجارة والصناعة بمديرية سيئون.

 

كما قضت المادة الثانية منه ان يعمل به منذ تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم بتنفيذه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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