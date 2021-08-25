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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انيس صالح العامري مديرا لمكتب التجارة والصناعة بسيئون والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021
الخليج 365 - سيئون
أصدر وكيل محافظة حضرموت لشئوون مديريات الوادي والصحراء يوم أمس، قرارا رقم ( 49 ) لسنة 2021م بشان تكليف مديرا لمكتب التجارة والصناعة بمديرية سيئون.
وقضت المادة الاولى من القرار تكليف المهندس انيس صالح عبدالله العامري مديرا لمكتب التجارة والصناعة بمديرية سيئون.
كما قضت المادة الثانية منه ان يعمل به منذ تاريخ صدوره ويبلغ من يلزم بتنفيذه.