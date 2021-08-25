مدير عام سيئون يشكل لجنة استلام وتسليم لمدير مكتب الصناعة والتجارة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021

الخليج 365 - سيئون

أصدر مدير عام مديرية سيئون اليوم قرار إداري بتشكيل لجنة للإشراف على عملية الإستلام والتسليم بين السلف والخلف لمكتب الصناعة والتجارة بمديرية سيئون، والتي باشرت مهامها صباح اليوم.



وقد جاء القرار استناداً لأحكام قانون الخدمة المدنية والتأمينات رقم (19) لعام 1991م ولائحته التنفيذية وبناء على تكليف وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء بخطابة رقم (49) المحرر بتاريخ 23/8/2021م وترشيح مدير عام مديرية سيئون.

وفي ذات السياق عبر مدير عام مديرية سيئون الأستاذ محمد عوض العامري عن ثقته الكبيرة في القيادة الجديدة لمكتب الصناعة والتجارة بمديرية سيئون بقيادة الأستاذ أنيس صالح العامري، وعملها القادم في التغلب على معوقات ومشاكل المواطنين والتخفيف من حدتها وفق الإمكانيات المتاحة.

هذا وقد تكونت لجنة الإشراف على عملية الإستلام والتسليم من محمد عبود شعران مدير إدارة الشئون القانونية بديوان سيئون ومراد حسن العامري مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بديوان سيئون وياسر رمضان بن شملة مدير مكتب المالية بمديرية سيئون ومندوب عن الإدارة العامة لفرع مكتب التجارة والصناعة بوادي حضرموت والصحراء