إب..مليشيا الحوثي تسطو على مؤسسة نسوية وتنهب كافة محتوياتها

المنامة - ياسر ابراهيم - سطت مليشيا الحوثي الانقلابية، على مؤسسة نسوية في محافظة إب، وسط اليمن، ونهبت كافة محتوياتها.



وعلم مراسل "يمن شباب نت"، إن مليشيا الحوثي اقتحمت مؤسسة "الرائدات" التنموية (نسوية)، ونهبت جميع محتوياتها، وصادرتها لحساب الجماعة.



وأضافت المصادر أن عملية النهب جاءت بعد أسابيع من منع الموظفين والعاملات في المؤسسة من الدخول أو العمل فيها، لتتخذ بعد ذلك قرار بمصادرتها بشكل نهائي.



وتنشط المؤسسة في التدريب والتأهيل للنساء والطالبات واستفاد من خدماتها الآلاف منذ أكثر من 10 أعوام.



وكثفت مليشيا الحوثي الانقلابية، خلال الأسابيع والأشهر الماضية من مصادرة مؤسسات تجارية و جمعيات خيرية في أكثر من مديرية في المحافظة.

