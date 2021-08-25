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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أسعار الخضروات والفواكه في محافظ مأرب اليوم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 25 أغسطس 2021
الخليج 365 - مأرب
رصد مراسل " الیمن العربي " أسعار الخضروات و الفواكه واللحوم في محافظة مأرب الیوم، للكیلو الواحد، وفیما یلي أسعار أھم تلك الأصناف للكیلو الواحد:
- الطماطم = 200 ریال
- البطاطس = 350 ریالا
ـ البصل = 400 ریال
ـ الكوبش = 150 ریالا
البصل أخضر = 100 ریال للحزمة الواحدة
ـ الباذنجان = 700 ریال
- الموز = 400 ریال
- البرتقال = 500 ریال
البرتقال أبو سرة = 1000 ریال
البرتقال یوسفي = 800 ريال
الشمام = 250 ریالا
ـ الفرولة = 1500 ریال
ـ التوت = 1000 ریال
- التفاح الخارجي = 2000 ریال
ـ التفاح محلي = 700 ریال
- الكوسة = 450 ریال
- الخیار = 550 ریال
- لحوم الابل = 4000 ریال
- لحوم الأغنام = 5000 ریال
ـ لحوم الابقار = 5000 ریال