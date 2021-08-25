عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير الخارجية يدعو المبعوث الأممي لاستئناف الجهود السياسية

الأربعاء 25 أغسطس 2021

الخليج 365

دعا وزير الخارجية الدكتور أحمد عوض بن مبارك، المبعوث الأممي، هانس غراندبرغ، للعمل على استئناف الجهود السياسية من حيث توقفت.



وجدد الوزير خلال لقائه بالسفير الصيني لدى بلاده، كانغ يونغ، حرص الحكومة على إنهاء الحرب وتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار، وكذلك دعمها للمبعوث الأممي الجديد للتوصل إلى سلام شامل ومستدام، وفق المرجعيات المتوافق عليها.

وحث الدكتور أحمد عوض بن مبارك، المانحين والمؤسسات الدولية إلى دعم جهود الحكومة، للتغلب على تلك الصعوبات، خاصة فيما يتعلق بتعزيز دور البنك المركزي اليمني، وبما يساعد على دعم العملة الوطنية، وتحسين القوة الشرائية للسكان، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ".

وفي وقت سابق الثلاثاء، بحث وزير الخارجية بالرياض مع السفير السعودي لدى اليمن المستجدات المتعلقة باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة إلى محافظة عدن، لما لذلك من أهمية في توحيد الصف الوطني لمواجهة المليشيات الحوثية والبدء في عملية البناء والتنمية.

وناقش بن مبارك وآل جابر دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الدولي، المرتكزة على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، لوضع حد لتعنت المليشيات الحوثية ورفضها لكافة الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام، واستمرار عدوانها على الشعب اليمني وزعزعتها لاستقرار المنطقة.

واستعرض اللقاء أوضاع الجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية، والتسهيلات والامتيازات التي تقدمها لهم المملكة، والدور المحوري الذي يقوم به المغترب اليمني لتحسين الوضع المعيشي ورفد الاقتصاد الوطني.