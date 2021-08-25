عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السعودية تحمل الحوثيين مسؤولية فشل جهود السلام في اليمن

الأربعاء 25 أغسطس 2021

الخليج 365

حمّل السفير السعودي في اليمن محمد بن سعيد آل جابر، المليشيات الحوثية مسؤولية فشل الجهود الرامية لإحلال السلام ووقف إراقة الدم في اليمن.



وأكد آل جابر خلال لقاءه اليوم وزير الخارجية أحمد بن مبارك أهمية استكمال تنفيذ اتفاق الرياض، وتحقيق السلام الدائم والشامل وبما يكفل عودة الأمن والاستقرار الى كافة ربوع اليمن.

وكان وزير الخارجية قد بحث اليوم في الرياض مع سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن المستجدات المتعلقة باستكمال تنفيذ اتفاق الرياض وعودة الحكومة الى محافظة عدن، لما لذلك من أهمية في توحيد الصف الوطني لمواجهة المليشيات الحوثية والبدء في عملية البناء والتنمية.

كما ناقش بن مبارك وآل جابر دعم جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الدولي، المرتكزة على المرجعيات الثلاث المتفق عليها، لوضع حداً لتعنت المليشيات الحوثية ورفضها لكافة الجهود الهادفة الى تحقيق السلام، واستمرار عدوانها على الشعب اليمني وزعزعتها لاستقرار المنطقة.

واستعرض اللقاء أوضاع الجالية اليمنية في المملكة العربية السعودية، والتسهيلات والامتيازات التي تقدمها لهم المملكة، والدور المحوري الذي يقوم به المغترب اليمني لتحسين الوضع المعيشي ورفد الاقتصاد الوطني.