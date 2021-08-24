مدير البريقة يدشن حملة لتنظيم حركة السير وإزالة العوائق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

الخليج 365 - عدن

دشن مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن ، فهمان حسن عطيري ، حملة لتنظيم حركة السير ورفع العوائق والمظاهر المشوهة وإغلاق المحال التجارية المخالفة.

وتتضمن الحملة - والتي شاركت فيها مختلف الأجهزة الأمنية - رفع السيارات المتوقفة على جانبي الشارع الرئيس للمديرية ، وكذا إزالة السيارات المتهالكة والبسطات من الشوارع العامة ، بالإضافة إلى إغلاق المحال التجارية الغير مرخصة لمزاولة أعمالهم ، والمطاعم المخالفة للاشتراطات الصحية.

وفي التدشين ، أكد مدير عام البريقة ، فهمان عطيري ، أهمية تنفيذ الحملة والتي تأتي في إطار حرص واهتمام قيادة السلطة المحلية بالمديرية ، في التخفيف من الازدحامات المرورية ، وإزالة المخالفات من الشوارع العامة ، ورفع الباعة المتجولين التي تعيق حركة السير في مختلف مناطق المديرية ، وكذا إعادة المنظر الجمالي والوجه الحضاري التي تتميز بها مديرية البريقة.

وخلال التدشين ، دعا عطيري سائقي السيارات والمواطنين إلى الإلتزام والتعاون مع الحملة لتطبيق لوائح وأنظمة المرور والنقل ، موجهاً الجهات المعنية على الإستمرار بأعمال الحملة للقضاء على المظاهر العشوائية في حركة السير والمنظر العام لمديرية البريقة.

كما اهاب مدير عام البريقة ، فهمان عطيري ، بالأخوة أصحاب المحال التجارية الغير مرخصة إلى سرعة استخراج أو تجديد تراخيص لمزاولة أعمالهم التجارية بطريقة قانونية ، وكذا إلتزام وتقيد المطاعم والبوفيات بالاشتراطات الصحية حتى لا تتخذ أي إجراءات رادعة بحقهم.

حضر التدشين ، مدراء مكاتب الأشغال العامة والطرق ، والنقل ، وشرطة السير بالمديرية ، المهندس عبدالناصر بن وهاس ، ومحمد البطاني ، والملازم ثاني قيس النيقة ، ورئيس قسم النظافة بمديرية ، عبدالجبار يوسف حيدرة.