شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السفير الشعيبي يبحث مع مسؤول الماني سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بحث سفير اليمن لدى برلين الدكتور يحيى الشعيبي، اليوم، مع مدير ادارة الشرق الاوسط في الخارجية الألمانية غريغوري بلدجيان، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.



واستعرض السفير الشعيبي، المستجدات في اليمن وما تمارسه مليشيات الحوثي الانقلابية من جرائم بحق الشعب اليمني..مؤكداً حرص الحكومة اليمنية على الوصول للسلام، وفقاً للمرجعيات الثلاث..مشيرا الى أهمية دعم مبادرة السلام في اليمن.

من جانبه اكد المسؤول الألماني، اهتمام المانيا الكبير بالسلام في اليمن، واستمرارها في تقديم الدعم الانساني والتنموي..مؤكداً دعم بلاده لجهود الامم المتحدة لإحلال السلام في اليمن.