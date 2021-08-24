معين عبدالملك يعزي الشيخ ناجي الباشا بن زبع بوفاة نجله

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بعث رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ ناجي الباشا بن زبع وأخيه عضو مجلس الشورى علوي الباشا بن زبع، عزاهما فيها بوفاة الشاب علوي ناجي الباشا.



وعبر رئيس الوزراء، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة آل بن زبع، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.