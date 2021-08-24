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نائب الرئيس يعزي الشيخ ناجي الباشا بن زبع بوفاة نجله

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ ناجي الباشا بن زبع وأخيه عضو مجلس الشورى علوي الباشا بن زبع، عزاهما فيها بوفاة الشاب علوي ناحي الباشا.

وعبر نائب الرئيس في البرقية، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة آل بن زبع، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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