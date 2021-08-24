شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نائب الرئيس يعزي الشيخ ناجي الباشا بن زبع بوفاة نجله والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعث نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم، برقية عزاء ومواساة إلى الشيخ ناجي الباشا بن زبع وأخيه عضو مجلس الشورى علوي الباشا بن زبع، عزاهما فيها بوفاة الشاب علوي ناحي الباشا.



وعبر نائب الرئيس في البرقية، عن خالص العزاء والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه وكافة آل بن زبع، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.