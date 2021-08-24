أختتام جلسة التخطيط النهائي لمشروع تزويد نظام إنارة بالطاقة الشمسية بحصوين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

أختتمت اليوم بمدينة الغيضة الجلسة الخاصة بإجراءات دورة التخطيط النهائي لمشروع تزويد نظام إنارة بالطاقة الشمسية لسوق مدينة حصوين، ضمن مشروع دعم الاستقرار في اليمن التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، بمشاركة (14) من مسؤولي السلطة المحلية ومكتب الأشغال العامة والطرق بالمديرية على مدى يوم واحد.

وتمحورت الدورة حول التخطيط النهائي لمقترحات المشروع التنموي المحدود للمرحلة الأولى 'خطة العمل ومراجعة الموازنة والمنحة المالية' حيث تم عرضها ومناقشتها وإقرارها من قبل المشاركين.

وكان مدير عام مديرية حصوين الشيخ ياسر الاسد قد ثمن في مستهل الجلسة دور المنظمة الألمانيةGIZ، وجهودها في تأهيل قدرات المكاتب الخدمية، والهياكل المحلية ودعم المديرية بالمشاريع الخدمية، معبراً عن أمله بمزيد من الدعم وتوثيق الشراكة مع المنظمة في تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية مستقبلا.

فيما تطرق الأستاذ علي صالح قمصيت رئيس لجنة التخطيط بالمجلس المحلي ، إلى أن المديرية في امس الحاجة لمثل هذه المشاريع في ظل غياب الدعم المركزي، نظراً للظروف المعقدة التي يمر بها الوطن، مشيدا بما تقدمه السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالمحافظ الأستاذ محمد علي ياسر من دعم متواصل للمديرية في مختلف المجالات.

وأشار ممثل المجتمع الشيخ ناصر الأسد الى أن المجتمع المحلي يقدر الدعم الذي تقدمه المنظمة وتمويلها للمشاريع التنموية في المديرية.

وفي ختام الجلسة أوضح المشاركون أهمية المحاور التي تناولتها الورشة، مثمنين اهتمام المهندس أحمد العميري مدير مشروع دعم الاستقرار والمهندس الاستشاري مازن الدعهري

وحرصهما على نجاح المشروع والاستفادة القصوى منه.