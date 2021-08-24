محافظ المهرة يكلف المهندس صالح بارزيق رئيساً للجنة الفنية للتقييم والمتابعة بمكتب المحافظ

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

الخليج 365 - المهرة

أصدر الأستاذ محمد علي ياسر محافظ محافظة المهرة - رئيس المجلس المحلي، يوم أمس، قراراً بإنشاء اللجنة الفنية للتقييم والمتابعة بمكتب المحافظ للإشراف على المشاريع ومتابعة سير أعمال التنفيذ.



وجاء القرار برقم ( 68 ) لسنة 2021م. لمحافظ المحافظة بعد الإطلاع على القانون السلطات المحلية رقم ( 4 ) لسنة 2000م. ولائحته التنفيذية، ولما تقضية المصلحة العامة.

ونص القرار في مادته الأولى على إنشاء اللجنة الفنية للتقييم والمتابعة بمكتب المحافظ للإشراف على المشاريع ومتابعة سير أعمال التنفيذ فيما نصت المادة الثانية بتكليف المهندس صالح محفوظ عيسى بارزيق رئيساً للجنة.

ونصت المادة الثالثة على العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزمه التنفيذ.