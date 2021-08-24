السقطري يصدر قرارات تكليف جديدة

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يزيد بن سلمان - شبوة - الوزير السقطري يصدر قرارات تتعلق بتنظيم العمل في مؤسسات و مكاتب الوزارة عدن – إعلام الوزارة أصدر وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء سالم عبدالله السقطري اليوم، حزمة من القرارات الهادفة إلى تفعيل عمل بعض المؤسسات ومكاتب الوزارة وترتيب أوضاعها. حيث صدر القرار الوزاري رقم (26) لسنة 2021م، قضت المادة الأولى منه بتكليف، الأخ / م. فهمي محمد سعد الغتناني، مديراً عاماً للمؤسسة العامة للخدمات الزراعية. كما صدر القرار الوزاري رقم (23) لسنة 2021 قضت المادة الأولى منه، بتكليف الأخ / م. يحيى صالح سعيد خميس، مديراً عاماً لمكتب الزراعة والري في محافظة أرخبيل سقطرى. كما صدر القرار الوزاري رقم (24) لسنة 2021م، قضت المادة الأولى منه، بتعيين الأخ / د. أحمد سالم مبارك علي، مديراً لإدارة الصحة الحيوانية والحجر البيطري بمكتب الوزاره في محافظة ارخبيل سقطرى. كما صدر القرار الوزاري رقم (25) لسنة 2021م، قضت المادة الأولى منه، بتعيين الأخ / م. عبد الباسط أحمد عيسى غانم مديراً لمكتب وزارة الزراعة والري بمديرية حديبو بمحافظة أرخبيل سقطرى. فيما قضت المادة الأخيرة من هذه القرارات بالعمل بها من تاريخ صدورها، وتبليغها لمن يلزم بالتنفيذ.

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