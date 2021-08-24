شكرا لبحثكم عن خبر أول سيدة يافعية تساهم بحملة مشروع طريق #باتيس_رصد_لبعوس والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - يافع – قائد زيد ثابت أعلنت السيدة مريم أحمد بنت شيخان، (تسكن منطقة الصفاءه) بيافع كلد مديرية رصد، عن دعمها بـ 10 أسهم مشاركة منها في الحملة الشعبية لدعم مشروع طريق (باتيس – رصد – معربان – لبعوس)، ضمن الحملة الكبرى التي انطلقت في القرى مؤخراً على مستوى مكاتب يافع العشرة. وبهذه المشاركة، تُعد السيدة مريم بنت شيخان كأول سيدة يافعية تساهم بالحملة الشعبية لدعم مشروع الطريق. وبهذا الصدد تدعو اللجنة الإعلامية لمشروع طريق (باتيس – رصد – معربان – لبعوس) جميع سيدات ونساء يافع للمشاركة في الحملة الشعبية لدعم نجاح المشروع.

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