وزير الاتصالات ورئيس جامعة عدن يدشنان السجل الأكاديمي الالكتروني

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

دشن وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور نجيب العوج، ورئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور، اليوم، السجل الأكاديمي الالكتروني وتكامل المعلومات.



وأكد الوزير العوج، حرص الوزارة على دعم جامعة عدن وكوادرها لاستكمال كافة الاجراءات التنفيذية لهذا لمشروع الاستراتيجي، في عموم كليات ومرافق الجامعة والمراكز العلمية والبحثية التابعة لها، وبما يسهم في الارتقاء بالأداء التعليمي ويتواكب مع التطورات التقنية الحديثة.

فيما أشار رئيس جامعة عدن، الى أن مشروع السجل الأكاديمي الالكتروني والربط الشبكي، سيمكن الجامعة من تأهيل وتدريب أعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى خلق الشراكات العلمية والبحثية مع الجامعات العربية والعالمية..مؤكداً ان الجامعة تبنت في وقت مبكر عملية الانتقال التكنولوجي العلمي على المستوى الوطني كإستراتيجية تطويرية لها، وبدأت بالعمل على فكرة ادخال "التعليم المدمج".

بدوره لفت وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد باسليم، الى ان السجل الاكاديمي الالكتروني سيسهل من عملية القبول والتسجيل ومنح الشهادات الجامعية بشكل عام.