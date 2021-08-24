نائب وزير التعليم الفني يبحث مع الصليب الاحمر سبل تعزيز التعاون المشترك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

بحث نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني عبدربه المحولي، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، مع مسؤول الفريق الميداني في اللجنة الدولية للصليب الأحمر باليمن سعيد ميدادي ، سبل تعزيز التعاون المشترك.



وأشاد المحولي ، بالجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصليب الاحمر في اليمن للتخفيف من معاناة المواطنين..مؤكداً أهمية تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

من جانبه، استعرض مسؤول الفريق الميداني في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أنشطة اللجنة وتدخلاتها الانسانية والاغاثية عبر مراحل متعددة والتي تساهم في التخفيف من التحديات التي تواجهها اليمن في هذه المرحلة الراهنة.