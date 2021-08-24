محافظ الحديدة يفتتح محطة الغاز المنزلي في الخوخة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

افتتح محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، اليوم، محطة الغاز المنزلي في مدينة الخوخة، بقدرة 2000 اسطوانة يوميا.



وخلال التدشين اكد المحافظ، أهمية المحطة في توفير الغاز المنزلي للمواطنين في المديريات المحررة..مشيراً الى ان الغاز المنزلي سيكون في متناول المواطنين بأسعاره الرسمية..مشدداً على ضرورة وجود رقابة وعقوبات لمن يخالف التسعيرة المحددة.