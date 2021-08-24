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محافظ الحديدة يفتتح محطة الغاز المنزلي في الخوخة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

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افتتح محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، اليوم، محطة الغاز المنزلي في مدينة الخوخة، بقدرة 2000 اسطوانة يوميا.

 

وخلال التدشين اكد المحافظ، أهمية المحطة في توفير الغاز المنزلي للمواطنين في المديريات المحررة..مشيراً الى ان الغاز المنزلي سيكون في متناول المواطنين بأسعاره الرسمية..مشدداً على ضرورة وجود رقابة وعقوبات لمن يخالف التسعيرة المحددة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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