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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ الحديدة يفتتح محطة الغاز المنزلي في الخوخة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021
متابعات_الخليج 365
افتتح محافظ الحديدة الدكتور الحسن طاهر، اليوم، محطة الغاز المنزلي في مدينة الخوخة، بقدرة 2000 اسطوانة يوميا.
وخلال التدشين اكد المحافظ، أهمية المحطة في توفير الغاز المنزلي للمواطنين في المديريات المحررة..مشيراً الى ان الغاز المنزلي سيكون في متناول المواطنين بأسعاره الرسمية..مشدداً على ضرورة وجود رقابة وعقوبات لمن يخالف التسعيرة المحددة.