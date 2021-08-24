هيئة الأدوية تنظم دورة تدريبية في إعداد الموازنات التخطيطية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 24 أغسطس 2021

متابعات_الخليج 365

نظمت الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، الدورة التدريبية الخاصة بإعداد الموازنات التخطيطية بالتعاون مع المعهد الوطني للعلوم الإدارية.



وتهدف الدورة على مدى عشرة ايام، اكساب 13 مشاركاً من كوادر الإدارة المالية والموارد البشرية والتخطيط والشؤون القانونية، معارف نظرية وتطبيقية حول المفاهيم الأساسية للموازنات التخطيطية ووظائف الموازنات، والتنسيق والاتصال والرقابة وتقييم الأداء.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالقادر الباكري، أهمية الدورة في بناء قدرات كوادر الهيئة بهدف رفع كفاءة الاداء في الادارات والأقسام المختلفة.